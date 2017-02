Cristiano Ronaldo : Sa chérie Georgina avec un autre, il exprime sa jalousie

Il n'a fait qu'une seule apparition officielle avec Georgina Rogriguez, lors de la cérémonie FIFA Football Awards organisée le 9 janvier dernier à Zurich (Suisse) et n'a jamais posé avec elle sur ses réseaux sociaux. Mais parce qu'il sait que ses moindres faits et gestes sont scrutés, Cristiano Ronaldo s'est amusé à laisser un commentaire tout de suite capté sur Instagram.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rogriguez ont beau être en couple, ils mènent chacun leur vie de leur côté. Si l'attaquant star du Real Madrid consacre beaucoup de temps à sa carrière, son business et sa famille, la sulfureuse brune de 22 ans enchaîne voyages, séances de shopping et soirées. Georgina Rogriguez a un groupe d'amis très soudé, composé notamment de garçons.

Lorsque l'un d'entre eux poste une photo d'eux deux sur Instagram, Cristiano Ronaldo ne reste pas indifférent. La preuve avec ce cliché partagé cette semaine montrant sa petite amie dans un magasin avec un ami proche, alors qu'elle essaye un jean. Si le duo ne montre aucune proximité, CR7 a préféré mettre en garde celui qui accompagne sa belle Georgina, un "attention" lâché sur le ton de l'humour puisqu'il est suivi de plusieurs smileys "mort de rire".

Pour preuve que le footballeur portugais de 32 ans n'était pas sérieux lorsqu'il a posté ce commentaire, il a liké la photo. Parce que le très bon ami de Georgina - qu'elle appelle son "frère" - s'est régulièrement rendu dans les tribunes VIP du stade Santiago Bernabeu de Madrid avec elle, Cristiano Ronaldo doit sans nul doute le connaître...