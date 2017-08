Cristiano Ronaldo : Sa chérie Georgina comblée par sa grossesse surprise

Les premières rumeurs de grossesse en ont surpris plus d'un. Parce que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ne sont en couple que depuis quelques mois et parce que l'attaquant star du Real Madrid a accueilli des jumeaux en juin dernier, les adorables Eva et Mateo, nés par mère porteuse. Contre tout attente, c'est effectivement un petit ventre arrondi qui s'est peu à peu dessiné au fil de l'été, une heureuse nouvelle confirmée en off par Cristiano Ronaldo à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau restaurant (dont il est actionnaire) à Ibiza.

Ainsi devenue un membre à part de la famille, Georgina Rodriguez endosse avec bonheur son rôle de future maman mais aussi de belle-maman à 23 ans seulement. Une nouvelle vie que la jeune danseuse espagnole n'avait encore jamais commentée.

Très active sur Instagram, dévoilant notamment ses séances de fitness pour garder la ligne malgré la grossesse, la compagne de Cristiano Ronaldo a publié une tendre photo d'elle et Cristiano Jr le 30 août. Habillée d'une longue robe blanche très décolletée, sous laquelle on devine son ventre arrondi, Georgina Rodriguez écrit : "Les meilleurs moments de la vie sont ceux qui sont imprévus, ceux qui sont inattendus, avec ceux que vous aimez le plus. Ce n'est pas où, mais avec qui." La jeune femme fait sans aucun doute référence à sa grossesse.