Cristiano Ronaldo : Sa chérie Georgina enceinte ? Une photo relance les soupçons

Cristiano Ronaldo vient d'avoir des jumeaux et aurait une autre heureuse nouvelle à annoncer ! Sa compagne, Georgina Rodríguez, fait l'objet d'insistants soupçons de grossesse. Le footballeur alimente la rumeur lui même, avec la publication d'une nouvelle photo de famille...

L'image est apparue sur le feed des 106 millions d'abonnés de @cristiano ce mercredi 12 juillet. Il y pose fièrement en compagnie de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère Maria Dolores, ses soeurs Katia et Elma, ses nièces Alicia et Eleonor, son neveu Rodrigo, ses trois fils Cristiano Jr. et les jumeaux, et enfin sa compagne Georgina. La joyeuse bande pose dans la piscine d'une villa d'Ibiza.

CR7 écrit en légende : "Une grande famille avec amour".