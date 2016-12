Cristiano Ronaldo : Ses photos de 2016, pour le meilleur et pour le rire.

En 2016, Cristiano Ronaldo a fait... du Cristiano Ronaldo. Suivi par plus de 82 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui fait de lui le sportif le plus populaire loin devant Neymar ou Lionel Messi, le célèbre attaquant portugais de 31 ans adore se mettre en scène. Seul ou accompagné, celui que l'on surnomme CR7 connaît toutes les recettes du buzz. Des sous-vêtements dans les vestiaires ou dans son jardin, des poses déconcertantes tournées en dérision, des selfies improbables, la star du Real Madrid a tout donné, s'attirant parfois les foudres de certaines communautés. Retour sur les photos les plus marquantes de Cristiano Ronaldo en 2016.

S'il ne fallait en retenir qu'une...

... Ce serait celle du soir de l'écrasante victoire du Real Madrid contre le FC Barcelone au mois d'avril. Cristiano Ronaldo l'avait fêtée en posant en slip aux côtés de ses coéquipiers. Au premier plan, le triple Ballon d'or exposait fièrement ses attributs virils. L'attaquant portugais est toujours le moins habillé dans le vestiaire.