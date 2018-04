Cristiano Ronaldo : Son fils de 7 ans l'imite et fait plus que jamais sa fierté

Les efforts harassants de Cristiano Ronaldo pour faire de son fils Cristiano Jr. son clone sont en train de payer : après des années de séances d'abdominaux, de passements de jambes et de sessions vidéo devant les exploits de papa, le jeune garçon de 7 ans semble déjà programmé pour réussir dans le foot. A quand un pré-contrat avec le Real Madrid ?

Epilogue heureux d'une semaine mouvementée qui a vu CR7 et le Real se qualifier in extremis pour les demi-finales de la Ligue des Champions, sur un penalty de la dernière seconde, aux dépens de la Juventus de Turin, "Cristianinho" a fait le bonheur de son papa en recevant le trophée du meilleur buteur de son école. Cristiano Ronaldo n'a alors pas manqué de partager les félicitations qu'il lui a adressées avec ses 124 millions d'abonnés, publiant une photo de son petit champion, en compagnie de sa grand-mère Maria Dolores, arborant une médaille autour du cou et tenant dans ses mains deux trophées - une coupe et une statuette matérialisant sa performance de meilleur buteur de son établissement.

Le jeune Cristiano, né en juin 2010 et dont l'identité de la mère n'est pas connue (CR7 a la garde exclusive de son fils), doit être content de faire la fierté de son père, lui qui cherche tant à lui ressembler : "Papa, je serai comme toi. T'en penses quoi ?", affirmait-il du haut de ses 7 ans, début mars dans une publication Instagram de son père, en bandant ses petits muscles dans la salle de sport à domicile.

Si Cristiano Jr. persiste dans son idée, il sait qu'il s'engage sur une voie difficile : avant de décrocher cinq Ballons d'or et quatre Souliers d'or, il faut en faire, des prouesses ! Il peut aussi compter sur le coaching de Georgina Rodriguez, compagne de son père, qui met son expertise de danseuse à profit pour l'aider à travailler sa souplesse. Et à défaut, il pourra toujours être businessman : après tout, il est déjà "associé" à CR7 dans une collection de vêtements permettant aux adultes et leurs enfants de s'habiller à l'identique.

Cristiano Jr entraînera-t-il dans son sillage les jumeaux Eva et Mateo, nés par mère porteuse en juin 2017, et Alana Martina, enfantée par Georgina en novembre de la même année ? Suspense...