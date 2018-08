Cristiano Ronaldo : Son fils passe à la vitesse supérieure en Italie

Cristiano Ronaldo a réalisé l'un des plus beaux coups de l'été. Désireux de se lancer un nouveau défi alors qu'il avait pourtant tout remporté en Espagne et était adulé par les supporters du Real Madrid, le célèbre attaquant portugais de 33 ans a fait ses valises pour l'Italie et la Juventus de Turin avec qui il a signé un contrat s'élevant à 100 millions d'euros. Ce départ de CR7 est intervenu deux mois après la démission surprise de Zinédine Zidane qui occupait le poste d'entraîneur à Madrid.

Accompagné de sa chérie Georgina Rodriguez (avec qui il serait fiancé) et ses quatre enfants - Cristiano Jr (8 ans), Eva et Mateo, ses jumeaux nés par mère porteuse en juin 2017, et la petite dernière, Alana Martina, née en novembre 2017 et fruit de son amour avec Georgina - Cristiano Ronaldo n'a pas tardé à trouver ses marques. Son fils aîné non plus.

Inspiré par l'impressionnante carrière de son papa, le copiant pour son style mais aussi pour ses activités physiques, Cristiano Jr a commencé à s'entraîner au centre de formation de la Juventus Turin. Plusieurs médias italiens rapportent en effet que le jeune garçon a été photographié lundi 27 août 2018 alors qu'il participait à un entraînement de l'équipe des moins de 9 ans du club piémontais. Georgina Rodriguez a également été aperçue au bord du terrain.

Lors d'une interview accordée au diffuseur en streaming DAZN, Cristiano Ronaldo s'était confié sur le caractère de son fils : "C'est un compétiteur. Il déteste perdre." "Il deviendra comme moi, j'en suis sûr à 100%", avait-il certifié. Cet engouement de Cristiano Jr ne doit rien au hasard puisque son papa le pousse à suivre ses traces : "Evidemment, j'aimerais qu'il devienne footballeur parce que je pense qu'il a aussi une passion pour ce sport."