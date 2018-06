Cristina Cordula amoureuse : Elle sort le grand jeu pour célébrer son mariage !

Tout sourit à Cristina Cordula ! À la tête des émissions Les Reines du shopping, La Robe de ma vie et Nouveau Look pour une nouvelle vie, la présentatrice de M6 nage également en plein bonheur côté vie privée. Le 6 juin 2017, elle épousait l'homme d'affaires Frédéric Cassin à Capri en Italie. Fous amoureux, les deux tourtereaux se sont également dit oui à Singapour (la ville de son mari) et à Rio (sa ville natale). Un an après, la belle brune a tenu à célébrer le premier anniversaire de ces événements qui lui sont chers.

Ne faisant jamais les choses à moitié, Cristina Cordula s'est donc envolée pour Capri avec son mari Frédéric Cassin pour fêter leurs noces de coton le 6 juin 2018. Pour l'occasion, ils ont organisé une soirée cocktail sous le soleil italien. C'est sur son compte Instagram que la présentatrice des Reines du shopping a publié une photo pour immortaliser cet instant magique. Plus ravissante et glamour que jamais, elle portait une sublime robe signée Giambattista Valli. Ses abonnés n'ont pas manqué de la complimenter. "Très bon anniversaire de mariage. Ce look était magnifique. Félicitations", écrivait un internaute en commentaire.