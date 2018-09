Cristina Cordula avec les cheveux longs : Des images dévoilées !

On le sait, en ce qui concerne la mode, il n'y a rien de mieux que Cristina Cordula, la reine incontestable des looks "magnifaïks". Mais il fut une époque où la mannequin qu'elle était ne séduisait pas suffisamment les stylistes et autres créateurs. La raison ? Ses cheveux jugés trop longs à l'époque.

Difficile à imaginer Cristina Cordula arborant une autre coupe, loin de sa désormais fameuse allure à la garçonne. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, lors du nouvel épisode des Reines du shopping, diffusé ce lundi 10 septembre 2018 sur M6, l'animatrice a expliqué pourquoi elle avait fini par opter pour ce style bien distinctif. "Quand j'ai commencé le mannequinat au Brésil, j'avais les cheveux longs, j'avais de très beaux cheveux, explique-t-elle. Et puis un beau jour, à un défilé à Milan, je rencontre mon coiffeur brésilien qui me dit : 'Tu sais Cristina, je sais pourquoi tu ne travailles pas. Le long, comme ça, ça te mémérise, c'est pas possible !'"

Il n'en fallait pas plus pour que Cristina décide de tout couper, comme elle le raconte dans son émission. Malgré sa tristesse de se séparer de sa chevelure, sa carrière a décollé : "Dès le lendemain, j'ai commencé à avoir plein de travail. La semaine d'après, je suis venue à Paris et j'ai été reçue à bras ouverts par les couturiers et les magazines." Vous connaissez la suite...

Cristina Cordula a visiblement bien fait d'écouter les conseils de son coiffeur. À 53 ans, elle est aujourd'hui une figure emblématique du paysage français, et c'est notamment à ces quelques coups de ciseaux qu'elle le doit !