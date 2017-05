Cristina Cordula blonde, la photo qui affole Instagram !

"Magnifique en blonde", "Oh mais comme vous étiez belle", "Tout te va Cristina tu es juste sublime", "Ça vous allait magnifiquement bien", "Quoi que tu fasses tu es toujours sublime... Quelle élégance... Quelle classe", "Pas mal du tout", "Sublime, j'adore", peut-on lire.

Mais d'autres internautes ont quant à eux assuré ne pas reconnaître Cristina Cordula. "Oh, méconnaissable !", "Mais c'est vraiment elle ?", "Nonnn, ce n'est pas toi Cristina", "On ne vous reconnaît pas, mais jolie !", ont-ils alors écrit.

En bref, qu'elle soit brune ou blonde, maquillée ou au naturel, Cristina Cordula n'en finit plus de séduire les internautes.