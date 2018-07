Cristina Cordula choque ses fans après une comparaison jugée maladroite

Cristina Cordula agace certains internautes.

Mercredi 25 juillet 2018, l'une de ses publications sur Instagram a provoqué une petite vague d'indignation. Sur celle-ci, on pouvait lire la citation suivante : "Le bikini est la chose la plus importante depuis la bombe atomique – Diana Vreeland" S'il est incontestable que l'animatrice a succès de M6 n'a désiré choquer personne avec cette citation (l'atoll de Bikini ayant été le théâtre d'essais d'armes atomiques menés par les États-Unis dans les années 40), c'est visiblement ce qu'elle a pourtant fait malgré elle.

"STUPIDE !!!", "Je ne comprends pas vraiment la comparaison. C'est horrible, des millions de morts", "Honteux de partager une telle ineptie", "Il n'y a que moi que ça choque, ce genre de comparaison complètement débile ???!!!","Faut demander aux Japonais... à Nagasaki ou Hiroshima... mauvaise blague", pouvait-on lire parmi de très nombreuses réactions.

Pour rappel, le 19 juillet, Cristina Cordula (53 ans) provoquait déjà la colère des internautes après qu'un vieil article à elle avait été de nouveau relayé. Dans celui-ci datant de 2015, on pouvait lire que tout le monde ne pouvait pas porter de combinaison. "Si vous voulez porter la combi, il faut savoir qu'elles ne vont qu'aux filles qui sont minces ! Pour celles qui ont des rondeurs, ce n'est pas super car les combi marquent tout. Faites attention aux combi à imprimés : ça augmente encore plus la silhouette ! Vous pouvez utiliser les combi bandeau si vous avez une poitrine moyenne, c'est-à-dire un bonnet B ou C", avait écrit la maman d'Enzo. "On met keskonveut !!! Ronde pas ronde, stop à la dictature !!", avait notamment réagi Valérie Damidot.

Pour l'heure, Cristina Cordula n'a pas pris la peine de répondre à ses détracteurs sur les réseaux sociaux.