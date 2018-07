Cristina Cordula complexée ? Ses confidences sur son rapport à son corps

Cristina Cordula est à l'honneur dans le nouveau numéro de Télé 7 Jours. Celle qui séduit les téléspectateurs de M6 depuis maintenant quinze belles années a accordé une interview à nos confrères. L'occasion d'aborder différents sujets comme son rapport à son corps ou encore son mariage.

Après avoir révélé qu'elle partait un mois au Brésil cet été, l'animatrice des Reines du shopping a assuré qu'elle n'aurait aucun problème à se mettre en maillot de bain. Cristina Cordula n'a en effet "pas de complexes" et s'assume telle qu'elle est : "Il faut s'accepter comme on est, avec le corps que l'on a. Je fais de la gym, du yoga, je surveille ma ligne", précise-t-elle toutefois. Et, sans surprise, la belle brune de 53 ans sait parfaitement quel type de maillot de bain sied à sa silhouette : "Je privilégie les maillots de bain qui flattent ma silhouette et allongent la jambe. Je suis bien avec mon corps", dit-elle.

Mais affronter le regard des autres n'a pas toujours été simple pour Cristina Cordula. Elle a révélé qu'à l'époque où elle était mannequin, elle se sentait "parfois la plus horrible des personnes" : "La confiance en soi est parfois malmenée."

Quoi qu'il en soit, tout est aujourd'hui oublié. Et si elle se sent aussi bien dans sa vie, c'est notamment grâce à son mari Frédéric Cassin. La star de La robe de ma vie et de Mission mariage a d'ailleurs évoqué leur union, qui s'est déroulée le 7 juin 2017 à Capri, en Italie, puis à Singapour et Rio. "Avec Frédéric, nous avons fêté notre premier anniversaire en juin : rien qu'un petit restaurant en amoureux. Pour l'instant, tout va bien ! Il paraît que la crise arrive au bout de sept ans (rires). C'est l'occasion de se remémorer les bons moments", a-t-elle ajouté.

L'intégralité de l'interview de Cristina Cordula est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 16 juillet 2018.