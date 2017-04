Cristina Cordula complice avec son chéri Frédéric, devant Novak Djokovic

Cristina Cordula est heureuse avec Frédéric Cassin et ne s'en cache pas. Alors que la pétillante Brésilienne qui relooke les Français s'affiche régulièrement en soirée avec celui qui la comble de bonheur, c'est cette fois-ci du côté de le Côte d'Azur que l'on retrouve les amoureux.

Présents hier (mardi 18 avril) aux Masters 1000 de Monte-Carlo, Cristina Cordula et son compagnon ont été repérés dans les tribunes du prestigieux court Rainier-III. Invitée par la marque Façonnable, la célèbre animatrice télé de 52 ans a opté pour un look chic. En chemisier bleu marine et pantalon blanc, la tête coiffée d'un chapeau et les yeux cachés derrière une imposante paire de lunettes de soleil, la reine du shopping n'avait pas oublié l'accessoire indispensable, un éventail. Idéal pour se cacher lorsque l'on veut faire des messes basses avec sa moitié.

Visiblement très intéressée par le match opposant le champion serbe Novak Djokovic, soutenue par sa charmante épouse Jelena enceinte de leur deuxième enfant, et le Français Gilles Simon, Cristina Cordula a immortalisé cet après-midi sportif et chic en prenant de nombreuses photos avec son smartphone.

Invitée VIP des Masters 1000 de Monte-Carlo, elle a également pu profiter d'un traitement particulier en accédant aux loges où elle a croisé la route d'un tennisman qui ne l'a pas laissée indifférente : le Suisse Stan Wawrinka. Une rencontre qui valait bien un selfie et des encouragements. Tout sourire pour poser avec le joueur de 32 ans, elle lui a adressé un "Wish you the best" ("je te souhaite le meilleur") sur sa page Instagram. Cristina Cordula ne semble, en revanche, pas encore prête à prendre le même genre de photos avec Frédéric...