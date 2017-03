Cristina Cordula dévoile une tendre photo d'enfance !

Cristina Cordula (52 ans) est d'humeur nostalgique.

Ce jeudi 30 mars 2017, la star des Reines du shopping (M6) a partagé une adorable photo d'enfance. L'occasion de découvrir que la papesse de la mode n'a pas beaucoup changé depuis. On peut l'y admirer en train d'étudier, avec un large sourire, vêtue d'une petite robe à col. Un instantané noir et blanc pris au Brésil comme l'indique la légende : "#TBT big time !!! #enfance #kid #flashback #instagood #happy #fun #love #rio #brazil."

Sans surprise, nombreux sont ses abonnés à s'être empressés de commenter le cliché. Et tous l'ont trouvée sublime ! "Toujours le même sourire", "En tout cas ce sont les mêmes lèvres et le même sourire. Toujours aussi beaux", "C'est dingue ! Le même sourire et toujours les mêmes fossettes", "La même , on vous reconnaît très bien", "Déjà bien habillé !!", a-t-on notamment pu lire. De quoi donner le sourire à Cristina Cordula !