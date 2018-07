Cristina Cordula, divine au Brésil, livre son secret minceur

Cristina Cordula impressionne par sa forme physique irréprochable.

Actuellement en vacances à Rio de Janeiro avec ses proches, la spécialiste de la mode chez M6 a décidé de se saisir de son smartphone pour communiquer avec ses fans français via des stories Instagram. Sur l'une d'elles, Cristina – qui n'a pas commenté les dernières polémiques qui l'ont touchée – a décidé de dévoiler sa routine sportive quand elle est de retour chez elle au Brésil.

"Je suis sur la plage d'Ipanema où je fais mes exercices tous les jours. Tous les jours je marche sur cette plage, je marche, je cours, je marche, je cours, c'est super ! Le week-end il n'y a pas de voiture", a-t-elle indiqué à ses 691 000 abonnés ce 29 juillet 2018 tandis qu'elle se promenait avec un chapeau et des grosses lunettes de soleil vissées sur la tête. Quelques instants plus tard, elle complétait son propos en photographiant la noix de coco qu'elle s'apprêtait à boire après sa marche du jour. Une routine très healthy !

Pour rappel, le 19 juillet dernier, Cristina Cordula (53 ans) provoquait la colère des internautes après qu'un vieil article à elle avait été de nouveau relayé. Dans celui-ci datant de 2015, on pouvait lire que tout le monde ne pouvait pas porter de combinaison. "Si vous voulez porter la combi, il faut savoir qu'elles ne vont qu'aux filles qui sont minces ! Pour celles qui ont des rondeurs, ce n'est pas super car les combi marquent tout. Faites attention aux combi à imprimés : ça augmente encore plus la silhouette ! Vous pouvez utiliser les combi bandeau si vous avez une poitrine moyenne, c'est-à-dire un bonnet B ou C", avait écrit la maman d'Enzo. "On met keskonveut !!! Ronde pas ronde, stop à la dictature !!", avait notamment réagi Valérie Damidot. Quelques jours plus tard, c'était un post Instagram sur le bikini qui provoquait un petit tollé...