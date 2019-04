Cristina Cordula en deuil : "J'ai du mal à croire..."

La planète Mode est toujours en deuil. Elle pleure les morts de Karl Lagerfeld et désormais de Corinne Cobson. Cette dernière est décédée cette semaine d'un cancer. Cristina Cordula lui a adressé ses adieux.

Le 19 février déjà, date de la mort de Karl Lagerfeld, Cristina Cordula avait réagi à la triste nouvelle sur Instagram. Elle réitère à l'occasion de la disparition de Corinne Cobson, morte le mardi 16 avril à Paris.

La styliste et présentatrice de l'émission Reines du shopping sur M6 a publié une photo de la défunte. Elle écrit en légende : "Ma Corinne chérie... Quelle tristesse d'apprendre aujourd'hui que tu nous as quittés. J'ai du mal à croire, il n'y a pas longtemps je t'ai vue à une fête, pleine d'énergie et d'optimisme. Je ne pouvais pas imaginer que tu étais malade ! Tu me manques déjà... Une étoile est allée rejoindre le ciel."