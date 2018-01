Cristina Cordula : Folle soirée avec son mari Frédéric Cassin à Rio !

L'année 2017 a été placée sous le signe de l'amour pour Cristina Cordula. L'animatrice des Reines du shopping (M6) a dit "oui" à son amoureux Frédéric Cassin... trois fois ! Après un premier mariage à Singapour puis une cérémonie romantique à Capri, l'animatrice s'est unie à son chéri à Rio. Depuis, ils filent le parfait amour. Si Cristina Cordula se fait plutôt discrète quand il s'agit de son couple, elle a publié ce jeudi 4 janvier 2018 une photo avec celui qui partage sa vie, l'homme d'affaires Frédéric Cassin.

Sur le cliché, la papesse de la mode prend la pose en robe à sequins colorée, bas résilles et coiffée d'un turban. Son amoureux est quant à lui vêtu d'une marinière à rayures rouges et blanches, lunettes de soleil vissées sur le nez et chapeau sur la tête.