Cristina Cordula grossophobe ? Ses propos qui dérangent...

Les Reines du shopping, Nouveau Look pour une nouvelle vie, Magnifique by Cristina, La Robe de ma vie, Allô ma chérie... Cristina Cordula fait les beaux jours du groupe M6. Son expertise mode et beauté fait de l'animatrice brésilienne une véritable papesse dans le milieu. Seulement voilà, comme le rapporte Télérama, ses conseils sont parfois maladroits et peuvent verser dans la grossophobie...

Nos confrères prennent l'exemple d'Anne en petite robe noire dans l'émission Allô ma chérie (6play) durant laquelle Cristina Cordula analyse et conseille les looks des internautes. "Tu es ronde, alors il ne faut pas montrer tes jambes dénudées comme ça, tes bras sont un peu ronds, c'est pas classe, c'est vulgaire", explique l'ancien mannequin de 53 ans à Anne.

Cristina Cordula encourage donc les femmes rondes à s'assumer... mais pas trop. En effet, pas de tenues trop moulantes, d'imprimés qui ne flattent pas la silhouette, de matières brillantes, d'accessoires qui marquent la taille ni de drapés et plissés qui "augmentent encore le volume" mais plutôt des vêtements fluides ne mettant pas en avant les "hanches développées".

Ce même article publié dans Télérama pointe une certaine forme de sexisme ainsi que la mise en avant du regard des autres dans les émissions de l'animatrice, notamment lorsque les participants à Nouveau Look pour une nouvelle vie se retrouvent debout dehors confrontés aux critiques des passants sur leur physique.

Rappelons que Cristina Cordula a déjà été accusée de grossophobie. En juin dernier, en vue d'un documentaire sur la chirurgie de l'obésité en collaboration avec Karine Le Marchand, un appel à témoins avait fait polémique. Le collectif antigrossophobie Gras Politique, qui dénonçait alors l'instrumentalisation de la maladie, avait lancé une pétition réclamant l'annulation du projet.