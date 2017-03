Cristina Cordula : La Reine du Shopping craque chez Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier et la Monnaie de Paris se sont associés pour la création et le lancement d'une collection baptisée La France par Jean Paul Gaultier. Elle consiste en douze nouvelles monnaies de 200, 50 et 10 euros, en or et argent, disponible à La Poste et sur le site de la Monnaie de Paris. Cette collaboration a été dévoilée lundi soir à la Monnaie de Paris, située 11 Quai de Conti dans le 6e arrondissement.

Cristina Cordula s'y est rendue, sourire aux lèvres et habillée comme pour un défilé de mode !