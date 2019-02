Cristina Cordula : Le prix qu'il faut débourser pour un relooking

Déjà avant d'être animatrice sur M6, Cristina Cordula avait son agence de relooking. Mais c'est depuis son passage à la télévision que l'ancien mannequin désormais aux commandes des Reines du shopping a vu son activité véritablement décoller, comme le révèle une enquête menée par nos confrères de Capital.

Il y a quelques années, Cristina Cordula a connu une période creuse, en 2008. "Avec la crise, je vous raconte pas le chiffre d'affaires", confie-t-on en interne. Aujourd'hui, notamment grâce à la médiatisation de l'animatrice, tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, bien qu'elle gère plusieurs activités, Cristina Cordula garde la main sur tout. "On adapte son agenda à son planning de tournage, mais elle est souvent là plusieurs fois par mois. À distance, elle supervise toute l'activité : on lui envoie les photos, on lui demande son avis au moindre doute...", déclare Valentina, son bras droit.

Mais combien faut-il débourser pour se payer les services de Cristina Cordula ? Sur son site Internet officiel, tout est précisé. Un simple rendez-vous physique ou via "skype/Facetime" pour un "conseil mode" avec l'équipe de la star dans le but d'aider au choix d'une tenue à porter lors d'un événement précis coûte 199 euros. Mais les prix peuvent s'envoler. L'équipe de Cristina Cordula demande 1970 euros pour une prestation "plus complète". Pour cette somme à quatre chiffres, la cliente a le droit à une coupe de cheveux, un cours pour apprendre "le maquillage idéal", un styliste à domicile qui réorganisera le dressing et un accompagnement en shopping. Enfin, pour un rendez-vous avec Cristina Cordula elle-même, les tarifs vont de 1470 euros à 2470 euros !