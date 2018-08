Cristina Cordula magnifique sans maquillage : La star au top en kimono de plage

Cristina Cordula n'a pas peur du naturel.

Actuellement en vacances à Rio de Janeiro au Brésil avec ses proches, la spécialiste de la mode chez M6 a décidé de se saisir de son compte Instagram ce 2 août 2018 pour publier une photo d'elle en bikini (caché par un kimono de plage blanc à rayures noires), sans une once de maquillage, un chapeau vissé sur la tête. "Sous le soleil... exactement", a-t-elle simplement indiqué en légende à ses 694 000 abonnés.

On s'en doute, ce cliché sans chichi a très vite attiré de nombreux commentaires élogieux. "Magnifique femme, même au naturel !", "Mais comment faites-vous pour rester aussi jeune et jolie ?", "Belle au naturel ! J'aimerais tellement être comme vous à votre âge", "La féminité et la classe", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La veille, sans doute agacée par les petites polémiques à répétition à propos de ses conseils mode, la plus parisienne des Brésiliennes indiquait à tous qu'elle passait désormais son compte Instagram en mode "privé"... sauf pour ses centaines de milliers d'abonnés !