Cristina Cordula : Maman stylée et fun avec son grand Enzo à Roland-Garros

Ce dimanche marqué par le soleil et la chaleur a été l'occasion pour Cristina Cordula de donner une nouvelle leçon de style. L'animatrice a ainsi choisi un look casual chic composé d'une longue robe chemise bleu marine associée à une paire de sandales mais aussi à un chapeau de paille, de grandes créoles et de lunettes de soleil très stylées. Pas question pour autant de se prendre au sérieux, Cristina Cordula aime se lâcher et montrer qu'elle peut aussi être très fun. De son côté, Enzo portait un T-shirt blanc, une surchemise bleu ciel Ami Paris associée à un bermuda kaki, une paire de baskets et une casquette. Un joli duo mère-fils.

Mariée depuis juin 2017 à l'homme d'affaires Frédéric Cassin, qu'elle a épousé à Capri (Italie), Cristina Cordula n'a pas toujours eu une vie amoureuse facile. Lors d'une interview accordée au magazine Gala en février dernier, l'animatrice avait évoqué sa rupture avec le père d'Enzo. La psychanalyse m'a sauvée. Quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai sombré. J'avais l'impression de reproduire le schéma de mes parents [qui avaient également divorcé, NDLR]. Je vivais mal cet échec, j'avais peur d'être seule. Je voyais mon fils qui avait 11 ans souffrir. Je me suis sentie coupable. J'étais déprimée...", avait-elle confié, replongeant dans son douloureux passé. Cette histoire d'amour qui s'est mal terminée lui a malgré tout offert le plus beau des cadeaux, Enzo.