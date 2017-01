Cristina Cordula mannequin pour Jean-Paul Gaultier ? Un beau projet...

Dès lundi 30 janvier, l'émission Les Reines du shopping (M6) et sa présentatrice Cristina Cordula accueillent un guest de choix : le créateur Jean-Paul Gaultier. Coulisses de leur rencontre et projet commun, le duo s'est confié au magazine Télé 7 jours (numéro à paraître lundi 23 janvier).

"Jean-Paul Gaultier a déclaré que Cristina était super parce que c'était une des seules à réussir à vulgariser la mode. Je crois que c'est très vrai", avait confié Anthony Meunier, producteur du programme dans Le Tube de Canal+. Et il est vrai que ces deux-là s'adorent ! Au sujet de la belle Brésilienne, Jean-Paul Gaultier ne tarit pas d'éloges : "L'émission tient sur ses épaules. Je ne me suis pas posé de questions. C'est une proposition aussi inattendue qu'amusante. (...) Je trouve que Cristina distille ses conseils de manière merveilleuse. Elle est généreuse, sans agressivité ni ironie."

JPG apprécie tellement l'ex-mannequin qu'il regrette de ne pas l'avoir vue porter une de ses tenues lors d'un défilé : "On s'était croisés à cette époque, mais elle n'a jamais défilé pour moi. J'aurais aimé qu'elle le fasse, car elle correspondait à mes critères." Un loupé qui a une explication pour Cristina Cordula : "Quand on est mannequin on dépend d'un casteur. Je n'ai pas eu la chance d'arriver jusqu'à lui."

Mais il n'y a pas de regret à avoir puisque ce désir pourrait bientôt s'exaucer. "C'est un projet d'ailleurs. Il n'y aurait rien d'insolite à ça, elle est belle et... 'Magnifaïk'", confirme Jean-Paul Gaultier. "Le jour où j'aurai la proposition évidemment j'accepterai, et ce sera 'magnifaïk'. Mais, pour le moment, je n'y pense pas. Ce qui est important, c'est la proximité que j'entretiens avec lui. Lorsque j'étais mannequin je n'aurais jamais pu avoir ce rapport-là. Je suis fan de lui. On s'aime mutuellement", confie à son tour la femme de 52 ans.

Quelque chose nous dit que c'est deux-là nous préparent de belles surprises.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Cristina Cordula et Jean-Paul Gaultier dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques le 23 janvier 2017.