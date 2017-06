Cristina Cordula mariée : Bague, préparatifs, choix de la robe... elle dit tout !

Début juin, Cristina Cordula s'est mariée à Capri en Italie avec son compagnon depuis près de cinq ans, l'homme d'affaires Frédéric Cassin. Un bel événement dont l'animatrice de M6 livre les détails dans le dernier magazine Gala.

Une demande en mariage inattendue

Frédéric a fait sa demande en mariage il y a un an, à la Saint-Valentin. "Je ne m'y attendais pas. Il est très romantique, il avait tout préparé", déclare la mariée de 52 ans. Avant de sortir pour célébrer leur amour, le couple a échangé des cadeaux. La reine de la mode sur M6 a offert un parfum à l'homme de sa vie, qui a sorti de sa poche un "écrin Cartier" contenant "une sublime bague Panthère en diamant". Un beau bijou accompagné d'une demande à laquelle l'ex-mannequin a immédiatement répondu oui. La soirée s'est ensuite poursuivie dans le restaurant où ils avaient passé leur première Saint-Valentin il y a plus de quatre ans.

Une cérémonie bien pensée

Les amoureux ont mis un an à préparer leur mariage à cause de leurs obligations professionnelles qui leur prennent beaucoup de temps. Ils ont donc fait appel à Help, une société de wedding planner. Et s'ils ont choisi Capri pour s'unir, c'est parce qu'ils se rendent tous les ans là-bas et sont tombés amoureux de cette île romantique "glamour et sauvage".

Si l'on savait que de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement en Italie, Cristina Cordula dévoile à Gala qu'elle est arrivée devant l'autel au bras de son frère Saulo et avoir demandé à sa soeur Carolina de bénir leur union. Un choix personnel et symbolique car le couple voulait placer la famille au coeur de la cérémonie. "Ma soeur a accepté ce rôle, elle est très spirituelle comme l'était notre père. À travers elle, j'avais l'impression que papa nous parlait", déclare la belle quinquagénaire.

Enzo, le fils de la mariée a ensuite lu un discours très émouvant : "Un texte merveilleux, plein de maturité, d'intelligence, de bienveillance."

Et la robe de mariée ?

Cristina Cordula ne pouvait pas faire dans le classique : "Ce n'est pas mon style et puis, à mon âge, je préférais quelque chose qui me corresponde. J'ai mis huit mois à la dénicher, je l'ai beaucoup cherchée." Après six essayages, la joli brune a craqué pour une création haute couture Giambattista Valli et a demandé à l'avoir en jaune, la couleur du Brésil.

L'intégralité de l'interview de Cristina Cordula est à retrouver dans le magazine Gala en kiosques le 14 juin 2017.