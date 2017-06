Cristina Cordula mariée : "J'aime Frédéréric et j'ai trouvé mon homme"

Cristina Cordula (52 ans) et l'homme d'affaires Frédéric Cassin se sont mariés il y a quelques jours à Capri, en Italie. Après avoir fait des confidences adorables sur sa demande en mariage, le choix de sa robe de mariée et les préparatifs de la cérémonie, la belle brune de 52 ans a également évoqué sa rencontre avec son mari dans les pages du magazine Gala. Et il n'y a pas de doute, c'est une femme amoureuse qui parle !

Cristina Cordula et Frédéric Cassin se sont rencontrés il y a quatre ans et demi dans une fête chez des amis. Soirée à laquelle la présentatrice des Reines du shopping et de La Robe de ma vie ne souhaitait même pas se rendre ! "Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un, je n'y allais d'ailleurs pas pour ça. Je n'ai pas remarqué Frédéric et c'est seulement à 4h du matin que nous avons lié connaissance. Entre nous, ça s'est fait naturellement", explique-t-elle.

Si la belle Brésilienne a accepté d'épouser son compagnon, c'est tout simplement parce qu'il est l'homme de sa vie. "Je l'aime et je suis persuadée d'avoir trouvé mon homme", déclare la reine de la mode qui confesse qu'à leurs âges, "on se trompe moins facilement". Et puis, Frédéric Cassin lui correspond en tous points : "C'est un homme responsable qui possède de vraies valeurs. Il place la famille au-dessus de tout, comme moi. Il adore mon fils et a adopté mon clan. Il est drôle, positif, optimiste, mélomane, parle le brésilien et se sent chez lui dans mon pays. Et puis, il s'occupe merveilleusement bien de moi. on ne peut que tomber amoureuse de lui." Voilà qui est dit !

L'intégralité de l'interview de Cristina Cordula est à retrouver dans le magazine Gala en kiosques le 14 juin 2017.