Cristina Cordula mariée : Sa robe haute couture fait l'unanimité !

Dans Les Reines du Shopping, Cristina Cordula juge les tenues et les mises en beauté de ses candidates et leur prodigue de précieux conseils. Pour son mariage, la présentatrice télé a subi, à son tour, un examen méticuleux réalisé par ses admiratrices. Et la sentence est tombée : grâce à sa robe, Cristina est "dans le thème" !