Cristina Cordula mariée : "Un mariage avec de l'alcool, c'est forcément réussi"

Vendredi 9 juin, Cristina Cordula s'est mariée à Capri en Italie avec son compagnon, l'homme d'affaires Frédéric Cassin. Une cérémonie qui, on s'en doute, a été soigneusement préparée par l'animatrice des Reines du shopping (M6) dont la nouvelle émission La Robe de ma vie, consacrée aux robes de mariage, débarque ce lundi à 16h20 sur nos petits écrans.

Interrogée par nos confrères du Parisien dans le cadre de la promotion de ce nouveau rendez-vous, la star de 52 ans qui a convolé en justes noces devant son fils Enzo (22 ans) mais aussi face à Laurent Ruquier et Mac Lesggy a expliqué : "Le secret d'une fête de mariage réussie, c'est la musique et la déco. Si tout est beau, que tout le monde a envie de danser et qu'il y a de l'alcool, c'est forcément réussi !" Et de poursuivre en expliquant comment faire pour être resplendissante sur ses photos de mariage : "Ne jamais être de face ! Ça écrase, on est en deux dimensions. De face, c'est néfaste ! Pour son mariage, comme pour n'importe quelle photo, il faut se mettre de trois quarts profil."

Dans sa lancée, Cristina Cordula a aussi rappelé les grosses fautes à éviter lorsqu'on est invité(e) à un mariage. "Il faut éviter de porter du blanc, qui est réservé à la mariée. Moi, j'aime beaucoup le pastel, je trouve ça très élégant pour un mariage. Attention à ne pas être trop sexy, c'est vraiment mal vu. Ne pas se mettre sur son 31, c'est aussi une grosse faute de goût. Pour un mariage, il faut marquer le coup ! Les mecs, n'hésitez pas à sortir le smoking ou votre plus beau costume", a-t-elle lancé.

Gageons que la reine de la mode a fait très attention à tous ces détails...

Une interview à retrouver dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.