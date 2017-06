Cristina Cordula, mariée : Vidéo de ses essayages avec Giambattista Valli

Il y a quelques jours, Cristina Cordula se mariait à Capri en Italie avec son compagnon depuis près de cinq ans, l'homme d'affaires Frédéric Cassin. Un bel événement qui a demandé beaucoup de préparatifs. Notamment pour la robe de mariée. L'ex-mannequin de 52 ans a d'ailleurs pu compter sur le soutien de son ami, le créateur Giambattista Valli. D'ailleurs, elle vient de dévoiler sur les réseaux sociaux une des séances d'essayages pour l'une de ses tenues.

"À mon âge, je préférais quelque chose qui me corresponde. J'ai mis huit mois à la dénicher [la robe de mariée, NDLR], je l'ai beaucoup cherchée", a déclaré la star de la mode sur M6 à Gala. Et de poursuivre : "Après six essayages, la joli brune a craqué pour une création haute couture Giambattista Valli et a demandé à l'avoir en jaune, la couleur du Brésil." Mais, la mariée a aussi arboré une robe de couleur ivoire, brodée de fleurs et complétée d'une jolie traîne en tulle. Et c'est les essayages de cette création qui ont été dévoilés.

En présence de Giambattista Valli himself, la Brésilienne, entourée de deux couturières, porte sa fameuse robe pour les derniers ajustements. La conversation se déroule en italien et après quelques mots échangés avec le créateur, la présentatrice de La Robe de ma vie s'exclame : "Bellissima j'adore !"