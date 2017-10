Cristina Cordula : Modeuse "dans le thème" de la Fashion Week

Comme New York, Londres et Milan avant elle, la ville de Paris aura vibré pour sa Fashion Week ! Cette folle semaine consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2018 s'est poursuivie ce lundi. Cristina Cordula en a retrouvé la ferveur à l'occasion du défilé Giambattista Valli...

Après le coup d'envoi donné par Stella McCartney et Charlotte Casiraghi au Palais Garnier, Giambattista Valli a pris le relais ! Le couturier italien a dévoilé sa nouvelle collection prêt-à-porter ce lundi après-midi, dans le 17e arrondissement. Cristina Cordula s'y est rendue et a régalé les photographes de célébrités et de street style présents, grâce à une tenue rouge et noire, accessoirisée d'un sac et de chaussures léopards.

Aucun doute à avoir : Cristina Cordula est bien dans le thème Fashion Week ! La présentatrice des Reines du Shopping (émission diffusée sur M6) a, en prime, fait la rencontre d'une autre invitée de marque du défilé Giambattista Valli. L'actrice Salma Hayek, angélique en robe blanche et accompagnée de son époux François-Henri Pinault, était également de la partie.