Cristina Cordula "pas du tout naturelle" : Une ex-candidate "déçue"

En janvier 2015, les téléspectateurs avaient fait la connaissance de Myriam, dans Les Reines du shopping. Le thème de la semaine était "sexy en bottes". Et la jeune femme ne garde pas un excellent souvenir de ce tournage comme elle l'a confié lors d'une interview pour Sam Zirah. La raison ? Cristina Cordula n'a peut-être pas été à la hauteur de ses attentes.

"Elle vient, elle dicte son discours : 'Ah ma chérie !' Je la regardais, je me disais que c'était une actrice, elle est forte !' Ce n'est pas du tout naturel !", confie Myriam dans un premier temps. Elle explique ensuite que les candidates de l'émission ne voient l'animatrice de 54 ans que le dernier jour de tournage : "Je ne pourrais pas te dire comment elle est, on n'a pas discuté, on n'a pas échangé, elle n'a pas pris le temps de discuter avec nous, de nous conseiller ou autre, et c'est vrai qu'on a été un peu déçues avec les filles."

Les jeunes femmes en compétition ne peuvent donc pas se défendre quand Cristina Cordula n'est pas d'accord avec l'un de leurs choix. "C'est dommage ! Tout le monde rêverait de rencontrer Cristina, surtout quand on participe à cette émission. On aurait aimé avoir un moment d'intimé avec elle en off, un petit côté privilégié", conclut-elle.

Myriam n'est pas la seule candidate des Reines du shopping à avoir été déçue de ne pas avoir plus échangé avec Cristina Cordula. En janvier dernier par exemple, une jeune femme prénommée Rebecca s'était confiée sur Instagram : "Elle est très gentille, vraiment sublime et solaire. Personnellement, j'ai été agréablement surprise. Ma belle-mère n'ayant pas pu la rencontrer, elle lui a fait une vidéo en privé ! Par contre, on ne l'a vue que vendredi pour la finale, ça n'a pas duré une heure non plus !"