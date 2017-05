Cristina Cordula pas rancunière : Elle prend la pose avec Julien Doré !

Durant le mois d'août 2016, Julien Doré (34 ans) s'était gentiment moqué de Cristina Cordula (52 ans) en imitant l'une de ses poses peu naturelles au bord d'une piscine... Quelques mois plus tard, le chanteur de Coco câline et la papesse de la mode sur M6 se sont enfin rencontrés !

En effet, exit la Corse, les piscines et les maillots de bains, c'est finalement à Paris, en marge d'un enregistrement des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL lundi 29 mai, que Julien et Cristina ont pris le temps de faire connaissance et de prendre la pose pour le plus grand bonheur de leurs fans. "Regardez qui était aujourd'hui dans Les Grosses Têtes ?! Mon pote de piscine magnifaïk Julien Doré ! #paris #monday #rtl #radio", a indiqué la jolie brune en légende d'un selfie où elle apparaît tout sourire, les yeux cachés derrière une imposante paire de lunettes de soleil.

"Belle photo vous êtes choux tous les deux", "Tu vas aller à la piscine avec Julien Doré ? La chance !", "La chance Cristina ! Vous auriez dû refaire la célèbre pose ensemble", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, en août dernier, c'est en répondant à un tweet de Cristina Cordula (demandant à ses abonnés leur programme pour le 15 août) accompagné d'une photo d'elle en bikini au bord d'une piscine que Julien Doré avait amusé les internautes en reproduisant la même pose. Cristina Cordula, mentionnée dans le tweet, avait très vite réagi sur le réseau social : "Magnifaik !!!"