Cristina Cordula, petite fille stylée au Brésil : une archive rare dévoilée !

Cristina Cordula (54 ans) a semble-t-il toujours eu le sens du style.

Ce 11 avril 2019, l'animatrice des Reines du shopping et de La Robe de ma vie sur M6 a dévoilé une archive personnelle en noir et blanc sur laquelle on la voit prendre la pose très jeune enfant, plutôt à l'aise dans une petite robe très mignonne et toute pimpante derrière sa petite frange. "Mini moi #enfance #petitefille", a-t-elle simplement écrit en légende du cliché.

Inévitablement, l'image a aussitôt attiré des dizaines de milliers de likes et des centaines de commentaires conquis. "Quelle jolie poupée", "Tu étais déjà très photogénique", "Le style est déjà là", "Vous étiez déjà élégante !", pouvait-on lire dans les réactions. Extrêmement nombreux ont également été les internautes à profiter de la publication de Cristina pour regretter publiquement son absence des après-midi de M6 au profit du nouveau programme Incroyables transformations.

Pendant que ses admirateurs accusent le coup en France, Cristina Cordula se ressource actuellement auprès des siens (son fils Enzo, étudiant en école de commerce, a été récemment diplômé) et s'offre de jolis voyages entre son Brésil natal et Marrakech.