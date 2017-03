Cristina Cordula : Sa célèbre coupe de cheveux lui coûte très cher !

Grâce à ses émissions Nouveau look pour une nouvelle vie ou plus récemment Les Reines du shopping (M6), le public français a définitivement adopté Cristina Cordula (52 ans) et ses conseils en matière de style. Cependant, pour adopter également le look de la sexy quinqua, il faut pouvoir mettre la main au porte-monnaie !

En effet, interrogé par nos confrères du magazine Femme actuelle, le célèbre coiffeur japonais Massato (qui s'occupe régulièrement de la star du petit écran mais aussi de ses "clientes" dans diverses émissions) a confié : "Elle vient tous les mois au salon pour rafraîchir sa coupe et sa couleur. Elle réalise une coloration châtain foncé, pour couvrir ses cheveux blancs, avec quelques reflets chocolat ou roux en fonction des saisons. Il faut compter environ 250 euros pour la coupe et 200 euros pour la couleur."

Et Massato d'analyser au passage la coupe de cheveux de sa cliente préférée : "Les cheveux courts lui vont à merveille car elle a des traits féminins et fins : de grands yeux, un joli sourire, des pommes saillantes et une nuque fine. Cela lui donne plus de caractère et rend son visage moins banal."