Cristina Cordula, sa coûteuse coupe de cheveux : Elle met les choses au clair !

Cristina Cordula (52 ans) n'est pas du genre à laisser courir de fausses rumeurs à son sujet. Surtout quand il s'agit de sa "magnifaïk" coupe de cheveux !

Interrogé par nos confrères du magazine Femme actuelle, le célèbre coiffeur japonais Massato a confié que la star des Reines du shopping (M6) venait tous les mois dans son salon pour rafraîchir sa coupe et sa couleur : "Elle réalise une coloration châtain foncé, pour couvrir ses cheveux blancs, avec quelques reflets chocolat ou roux en fonction des saisons." Et de préciser que pour cela, elle déboursait une somme plutôt conséquente : "Il faut compter environ 250 euros pour la coupe et 200 euros pour la couleur." Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues.

En effet, Cristina Cordula a eu vent de cette interview et n'a pas manqué de faire une mise au point sur Twitter jeudi 23 mars 2017. "Massato est un très bon coiffeur, mais ce n'est pas lui qui a inventé ma coupe", a-t-elle écrit dans un premier temps. Et d'ajouter : "Ça fait plus d'un an qu'il ne coupe plus mes cheveux. Et comme c'était un partenaire, je ne payais pas."

Pourquoi diable le célèbre coiffeur a-t-il donc fait ses confidences ? Pour l'heure, le mystère reste entier !