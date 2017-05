Cristina Cordula se dévoile au naturel : les internautes sont sous le charme !

Sans une once de maquillage, Cristina Cordula a une nouvelle fois séduit les internautes, comme en témoignent les différents commentaires postés sous le cliché : "Magnifique sans maquillage, j'adore", "Vous êtes tellement plus jolie sans maquillage et vous paraissez plus jeune", "Encore plus belle sans make up, on vous donnerait 35 ans", "Trop belle même au naturel", "C'est agréable de voir qu'une personnalité de la mode comme toi se montre sans make up (ou à peine) au naturel. Et on confirme en plus que tu es magnifaïk".

Loin des yeux charbonneux et des lèvres colorées qu'elle affiche à la présentation des Reines du shopping, Cristina Cordula a fait l'unanimité auprès de ses fans sur Instagram.