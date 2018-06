Cristina Cordula : Ses avis très tranchés sur les coiffures d'Antoine Griezmann

Depuis le 14 juin 2018, la Coupe du monde est sur toutes les lèvres. Les footballeurs de l'équipe de France se sont envolés pour la Russie et ils suscitent beaucoup d'intérêt. Cristina Cordula n'a d'ailleurs pas manqué de donner son avis très pointu sur les looks capillaires d'Antoine Griezmann lors d'une interview qui restera dans les annales.

C'est ce samedi 16 juin 2018 que Cristina Cordula a dit tout ce qu'elle pensait des nombreuses coupes d'Antoine Griezmann lors d'un entretien avec nos confrères de Télé-Loisirs. Très honnête, la présentatrice s'est lancée dans l'exercice avec enthousiasme. "Tu es en train de détruire ta beauté", a-t-elle déclaré en parlant de l'ancienne chevelure bicolore du footballeur. Elle a tout de même confirmé qu'il était "beau" et "bel homme".

Quand on lui a montré l'une des crêtes d'Antoine Griezmann, Cristina Cordula a lancé : "Ça n'embellit personne." Elle n'est pas fan non plus de sa moustache, de ses colorations et de ses côtés rasés. En revanche, l'animatrice des Reines du shopping (M6) a adoré le sportif de 27 ans avec les cheveux longs lâchés et avec sa couleur naturelle. Elle a ensuite validé la coiffure actuelle très courte du footballeur. "Beau gosse", a-t-elle conclu.

Retrouvez actuellement l'intégralité de l'interview de Cristina Cordula sur Télé-Loisirs.