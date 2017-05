Cristina Cordula : Ses nouveaux projets dévoilés !

#CASTING Vous avez prvu de vous marier prochainement (entre fin juin et octobre 2017) mais les problmes s'accumulent dans l'organisation de votre mariage...Je peux vous aider ! Envoyez votre dossier de candidature (bref rsum de votre histoire et des problmes rencontrs dans les prparatifs de votre mariage, photos de votre couple et des enfants si vous tes parents, coordonnes prcises) aidemariages@gmail.com @m6officiel #tv #mariage #france #bride

