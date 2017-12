Cristina Cordula, son mari et Marianne James partagent un dîner solidaire

Lundi 11 décembre, le Pavillon Cambon à Paris accueillait la 8e édition du Dîner Link pour Aides, en présence d'un parterre de personnalités. Profitant d'un repas signé par le chef Joël Robuchon, en collaboration avec Potel & Chabot, les stars ont passé un beau moment pour défendre une cause importante.

Sur le photocall de la soirée, on a ainsi pu voir Marianne James, Leonard Cione, Loïc Bougainvilliers, Roselyne Bachelot (présidente d'honneur de Link, engagée de longue date dans la lutte contre le sida), Francis Kurkdjian (parfumeur) Aurélien Beaucamp (président de AIDES), le député Franck Riester, Dominique de Souza Pinto (Directrice Communication - Membre de Link), Marc Dixneuf (Directeur général délégué de AIDES) Gery Keszler (Fondateur du Life Bal de Vienne) et Donald Potard, Guillaume Proust, Hubert Barrere (Directeur et Créateur de la maison Lesage), Benoît Guinot, le professeure Françoise Barré-Sinoussi (prix Nobel de médecine en 2008) ou encore Michel Simon (président de LINK), la secrétaire d'État Marlène Schiappa, Justine Fraioli et un ami, Valérie Mairesse, Mac Lesggy, Cristina Cordula et son mari Frédéric Cassin, René-Julien Praz, Mademoiselle Agnès, Jacques Toubon, Amelie Gillier, Philippe Douste-Blazy et sa compagne Marie-Laure Bec, Christophe Beaugrand (que l'on retrouvera mercredi 13 décembre lors de la finale de DALS 8), Sarah Lavoine, Marisa Bruni Tedeschi, Simon Buret, l'humoriste Tristan Lopin, Jeremy Charvet, Alex Goude...

"LINK est un fonds de dotation créé par des femmes et des hommes, dirigeants de tous horizons qui ont choisi de se rassembler pour que soit gagnée la bataille contre le sida. LINK identifie les projets de lutte contre le sida les plus pertinents et les plus opérationnels et organise des actions de levée de fonds auprès des entreprises et grands donateurs les plus à même de les financer. LINK s'appuie notamment sur les ressources et le savoir-faire de ses membres qui, en parallèle de leurs responsabilités professionnelles de premier plan, engagent une partie de leur teemps et de leurs moyens pour administrer et animer le fonds", explique l'association.

