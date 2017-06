Cristina Cordula – Son sosie humilié par les Grosses Têtes : "J'étais anéantie"

Lundi 29 mai, à l'antenne des Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier et sa bande ont blessé Ludivine Valandro, sosie de Cristina Cordula. En effet, l'animateur d'On n'est pas couché a confié être tombé sur l'affiche d'un événement auquel l'imitatrice devait participer. Ainsi, il a qualifié Ludivine Valandro de "travelo". Dans la foulée, l'animatrice des Reines du shopping ainsi que Christophe Dechavanne ont également eu quelques mots durs envers le sosie.

Une semaine après la polémique, Ludivine Valandro s'est exprimée dans les colonnes du Plus du Nouvel Obs. Après avoir été prévenue par SMS que des propos "pas très agréables" avaient été tenus dans les Grosses Têtes, elle s'est empressée d'écouter l'extrait.

"J'ai été très blessée par ce que je venais d'entendre. En cinq minutes, la bande de Laurent Ruquier s'en est pris à ma vie privée, a sali ma carrière, m'a fait passer pour une fille facile qui se tape quinze mecs, avant de m'insulter en me traitant de 'travelo', a-t-elle lâché. J'étais anéantie. Des millions d'auditeurs et d'internautes ont entendu un journaliste chevronné me traiter de la sorte. Il y a de quoi être mortifiée. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Ma famille aussi." Plus encore, le sosie de Cristina Cordula a dénoncé une "méchanceté gratuite".

Pour elle, "ça a dérapé" : "Les chroniqueurs sont allés trop loin, leurs mots ont dépassé leur pensée. C'était à celui qui ferait la meilleure vanne." Et, aujourd'hui, Ludivine Valandro demande des excuses de la part de Laurent Ruquier et sa bande. Dans une vidéo publiée sur YouTube, l'imitatrice visuelle avait déjà confié attendre un mea culpa...