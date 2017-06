Cristina Cordula, son sosie inquiet : "Je peux me faire agresser maintenant"

Ludivine Valandro, sosie de Cristina Cordula de son état, est inquiète. Depuis la séquence désobligeante des Grosses Têtes (RTL) de Laurent Ruquier pendant laquelle elle a notamment été qualifiée de "travelo", l'imitatrice visuelle aurait perdu des contrats et craindrait même pour sa sécurité.

En effet, invitée de Touche pas à mon poste (C8) mardi 6 juin, Ludivine Valandro s'est expliquée face à Cyril Hanouna et Patrick Sébastien, l'invité du jour : "Sur les réseaux sociaux, je me suis fait insulter de tout, j'ai perdu quelques contrats. (...) Je vais être franche, le fait de proposer Cristina Cordula dans des animations de grandes surfaces et en même temps que les gens puissent dire 'C'est un travelo', ça gêne énormément. Il y a des gosses et je peux me faire agresser maintenant, je me fais regarder bizarrement, j'ai des mails d'insultes, des choses comme ça que je n'ai jamais eues auparavant !"

Pour rappel, c'est le 29 mai dernier que Les Grosses Têtes avaient provoqué la tristesse du sosie de Cristina Cordula en tenant des propos durs et particulièrement graveleux à son égard, allant même jusqu'à parler de sa supposée sexualité à une heure de grande écoute. Catastrophée, l'artiste avait alors demandé des excuses via sa chaîne YouTube. "Je vous pensais beaucoup plus intelligent que ça, monsieur Ruquier ! Il serait bon de votre part de m'envoyer des excuses. Je demande des excuses en radio parce que vous m'avez rabaissée à une heure de grande écoute, j'aimerais des excuses à cette même heure. (...) C'est très lourd à porter, il y a une atteinte à mon travail d'imitatrice visuelle."

Une vidéo à retrouver dès à présent dans notre player vidéo.