Cristina Cordula taclée par Valérie Damidot : "Stop à la dictature !!"

Les avis de Cristina Cordula en matière de mode ne sont pas partagés par tout le monde.

Jeudi 19 juillet 2018, l'animatrice Valérie Damidot a taclé la star de M6 après avoir vu un de ses anciens articles relayé sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci datant de 2015, on pouvait lire que tout le monde ne pouvait pas porter de combinaison. "Si vous voulez porter la combi, il faut savoir qu'elles ne vont qu'aux filles qui sont minces ! Pour celles qui ont des rondeurs, ce n'est pas super car les combi marquent tout. Faites attention aux combi à imprimés : ça augmente encore plus la silhouette ! Vous pouvez utiliser les combi bandeau si vous avez une poitrine moyenne, c'est-à-dire un bonnet B ou C", avait écrit la maman d'Enzo.

On s'en doute, ces propos n'ont pas plu à tout le monde et, de tweet en retweet, sont arrivés jusqu'à l'ex-candidate de Danse avec les stars. "Non mais ça suffit, derrière les 'ma chériiiiiie' se cache la reine du #bodyshaming", a par exemple statué Émilie Mazoyer d'Europe 1, avant que Valérie Damidot n'ajoute : "On met keskonveut !!! Ronde pas ronde, stop à la dictature !!"

Pour l'heure, Cristina Cordula n'a pas pris la peine de répondre à ses détracteurs sur les réseaux sociaux et continue de profiter de son été au soleil. Vendredi 20 juillet au matin, elle a publié un selfie en bord de mer. "Des bises du paradis", a-t-elle simplement posté.