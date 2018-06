Cristina d'Espagne : Première visite à son mari en prison...

Condamné en appel le 12 juin 2018 à cinq ans et dix mois de réclusion par la cour suprême pour son implication dans le scandale Noos, une affaire de détournement de fonds publics qui a défrayé la chronique en Espagne, Iñaki Urdangarin purge depuis le lundi 18 juin sa peine au centre pénitentiaire de Brieva, dans la province d'Avila, dans le centre du pays. Quelques jours plus tard, l'infante Cristina d'Espagne, sa femme, a fait le déplacement depuis Genève pour le visiter en prison, pour la première fois.

Dimanche 24 juin, soit six jours après l'incarcération du gendre de Juan Carlos Ier, l'infante Cristina a pu accéder en toute discrétion à l'établissement pénitentiaire, sans même que les journalistes postés aux abords de l'accès visiteurs puisse être témoins de son arrivée, ni de son départ. La visite, qui a duré une quarantaine de minutes, a été révélée à l'agence de presse espagnole Efe par des sources carcérales, lesquelles ont par ailleurs indiqué qu'un contrôle scrupuleux était en place en interne pour éviter que des informations concernant ce détenu très médiatisé ne fuitent et ne s'ébruitent. Agé de 50 ans, Iñaki Urdangarin, qui a pu choisir la prison dans laquelle il souhaitait purger sa peine et occupe désormais l'une des cinq cellules de la section réservée aux hommes de celle de Brieva, aurait confié à des membres du personnel s'être "adapté" à sa nouvelle situation.

Ancienne gloire du handball espagnol, le beau-frère du roi Felipe VI avait été reconnu coupable, en février 2017 en première instance, de détournement de fonds (6,1 millions d'euros), malversation, fraude fiscale, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités passées (2006-2008) de président de l'Instituto Noos, un organisme à but non lucratif chargé de l'organisation d'un congrès à Palma de Majorque dans les Baléares. Mise en examen pour fraude fiscale dans ce même dossier, l'infante Cristina a pour sa part été relaxée.

Quelques heures plus tôt, Cristina d'Espagne se trouvait encore en Suisse à Genève, où le couple s'était exilé avec ses quatre enfants au plus fort de l'affaire. La fête qu'Iñaki et elle avaient soigneusement préparée ensemble pour fêter le diplôme de leur fils cadet Pablo Nicolas, qui aura 18 ans en décembre prochain, a bel et bien eu lieu, malgré les circonstances. L'infante Elena, soeur aînée de Cristina, ainsi que Claire Liebaert, mère d'Iñaki Urdangarin, y prenaient part, comme l'a révélé le magazine ibérique Hola!, qui a même publié quelques images de cette réunion de famille. Il faut bien que, même sans leur père, la vie continue pour Pablo Nicolas, Juan Valentin (19 ans en septembre), Miguel (16 ans) et Irene (13 ans).