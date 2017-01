Cuba Gooding Jr. : Deux ans après sa rupture, il entame la procédure de divorce

Une page se tourne pour Cuba Gooding Jr. et son épouse, Sara Kapfer. Comme le rapportait jeudi 19 janvier le site TMZ, l'acteur de 49 ans a officiellement répondu à la demande de divorce déposée par sa femme il y a bientôt trois ans, en avril 2014. À l'époque, celle-ci avait justifié cette procédure en évoquant les habituels "différends irréconciliables", un classique à Hollywood. Après de longs mois de séparation, le comédien américain semble déterminé à aller de l'avant et à répondre favorablement à la demande de son ancienne compagne.

Cuba Gooding Jr. et Sara Kapfer s'étaient rencontrés au lycée et s'étaient mariés en 1994. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Spencer (22 ans), Mason (20 ans) et Piper (11 ans). Seule leur petite dernière est donc encore mineure. Toujours selon nos confrères, le père de famille réclame sa garde partagée et propose de verser une pension alimentaire à sa future ex-épouse. Il souhaite toutefois garder tout l'argent qu'il a engrangé à partir de 2014, l'année de leur rupture.

Vu au cinéma dans Jerry Maguire (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1996), Pearl Harbor ou encore Le Majordome et Selma, Cuba Gooding Jr. a également été très accaparé par ses nombreux projets à la télévision. En 2015, il avait joué dans les séries Empire et Forever avant de devenir l'une des principales stars d'American Crime Story : L'affaire O.J Simpson, dans laquelle il interprète le rôle titre. Ces dernières semaines, l'équipe du show de Ryan Murphy a d'ailleurs été très présent sur le tapis rouge lors de la saison des récompenses, notamment aux Emmy Awards et plus récemment aux Golden Globe Awards, le 8 janvier dernier.