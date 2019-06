Cuba Gooding Jr. et Claudine de Niro inséparables : friendzone ou love story ?

Un peu plus de deux ans après s'être résolu à divorcer de Sara Kapfer, qu'il connaissait depuis le lycée et qui lui a donné trois enfants, Cuba Gooding Jr. aurait-il en toute discrétion retrouvé l'amour ?

En décembre 2018, la Page Six du New York Post révélait que l'acteur, récemment vu dans la peau d'O.J. Simpson dans American Crime Story, fréquentait Claudine de Niro, ex-belle fille de Robert de Niro, divorcée elle aussi depuis 2017 (de Raphael de Niro, avec qui elle a eu deux enfants). Un rapprochement qui semble se confirmer... La même publication signalent en effet que les deux "amis" semblent ne plus se quitter. Sorties, balades ou séances de bronzage ensemble, ils ont récemment été aperçus à à la projection de Pavarotti mardi 28 mai 2019 dans un cinéma du sud de Manhattan et ont terminé la soirée au restaurant, pour ne pas rester sur leur faim. "Elle était à son bras, a déclaré un témoin. Ils avaient vraiment l'air d'être en couple." Dans tous les cas, ce "roman d'amitié" semble bien progresser...

En 2014, la femme de Cuba Gooding Jr., Sara Kapfer, demandait le divorce pour "différends irréconciliables". Il aura fallu presque trois ans pour que Cuba entame lui aussi les procédures de divorce en janvier 2017. Entre-temps, le couple a semble-t-il essayé de se donner une (ou plusieurs) chance(s), sans succès. Cuba Gooding Jr. déclarait sur le plateau du Steve Harvey Show en 2017 : "Officiellement, je suis toujours marié, c'est juste que vous savez comment se passent certains mariages. Parfois, vous prenez une pause ou deux. Tout ce que je dis, c'est que ma vie est ce qu'elle est en ce moment (...) Je l'ai emmenée voir un film l'autre jour. Nous avons des enfants, mec, nous devons garder cela ensemble." Cette page semble définitivement tournée.