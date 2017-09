Cynthia Brown: Coup de gueule après l'agression d'une maman en train d'allaiter!

Cynthia Brown était en colère et a tenu à le faire savoir ! Fin avril, la candidate de la saison 6 de la Star Academy (TF1) devenait maman pour la deuxième fois. Un bonheur qu'elle a souhaité partager avec ses abonnés sur Instagram. Depuis, la jeune femme n'hésite pas à dévoiler son quotidien de maman. L'occasion de découvrir qu'elle a rapidement retrouvé la ligne ou encore qu'elle a pris la décision d'allaiter.

Cynthia Brown n'a donc que peu apprécié qu'une femme se fasse agresser dans le métro, simplement parce qu'elle donnait le sein à son enfant. "Aujourd'hui une maman qui a dû allaiter son bébé dans le métro, s'est fait insulter et gifler par une dame qui l'accusait d'exhibitionnisme ! Sans déconner !?! C'est intolérable. Le regard étriqué et l'agressivité que beaucoup ont envers l'allaitement, effraie les mères, qui du coup renoncent ! Et ceci est inadmissible", s'est-elle indignée sur le réseau social de partage de photos et de vidéos dans un premier temps.

Après quoi, Cynthia Brown a rappelé que l'allaitement était à la demande et que les femmes ne choisissaient pas quand et où elles devaient "sortir [leur] sein". "On ne peut pas toujours être discrète, on peut aussi avoir oublié ou faire tomber le lange qui nous cache, et nous nous retrouvons alors la poitrine découverte... Je ne comprends pas pourquoi nous devons subir vos regards réprobateurs, vos commentaires violents et méchants alors que l'allaitement est naturel, et n'est ni un acte d'exhibitionnisme ni un acte sexuel ! Vous nous insultez alors que vous acceptez et parfois même idolâtrez la vulgarité, le sexe, la luxure, la bêtise, le néant, et autres conneries... Allaiter semble être pire que faire une sextape", a-t-elle expliqué avant de conclure qu'elle continuerait à poster des photos où elle allaite afin de "normaliser cet acte le plus naturel qui soit".