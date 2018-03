Cynthia Brown : "Nuits sans sommeil, pleurs"... Comment elle a évité le burn-out

Fin avril dernier, Cynthia Brown donnait naissance à son deuxième enfant. Une petite fille. Depuis, elle partage régulièrement son quotidien de jeune maman sur son compte Instagram. Et récemment, elle a mis en ligne son blog afin d'en dévoiler davantage à ses abonnés. L'occasion de découvrir que les nuits de l'ancienne candidate de la Star Academy (saison 6, en 2006) sont très courtes.

"On m'avait prévenue que les grasses mat', c'était fini ! Mais je ne savais pas que les nuits aussi", a-t-elle débuté son article. Elle a ensuite expliqué que la nuit, elle dormait avec sa princesse et son homme et que, jusqu'à ses 5 mois, elle se réveillait "quasiment toutes les heures de la nuit pour changer [son] bébé de côté". "En effet, je le nourris en dormant, tous deux allongés sur le côté. Donc un coup à droite, le coup d'après à gauche. Le réveil toutes les heures, c'est l'horreur. Mais bizarrement, quand je dors, je dors hyper bien. (...). Pendant tout ce temps-là, bébé n'a jamais pu s'endormir seul. Je passe donc des heures à l'endormir", a précisé la belle brune.

Si, au départ, Cynthia Brown suivait le rythme, elle a eu bien du mal à tenir le coup à partir des 5 mois de son bébé : "Le cumul de centaines de nuits sans sommeil commençait à vraiment faire mal. Pleurs, mauvaise humeur, manque d'énergie. Franchement c'était la totale. Pour m'aider à surmonter ce passage, j'ai pris des compléments. (...). Du 5e au 8e mois, je ne suis plus réveillée toutes les heures, mais toutes les deux heures ! Attendez, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Cette petite différence de 60 minutes à peine à chaque round m'a quand même permis de tenir le coup et de ne pas céder au burn out."

Avec ce rythme, Cynthia n'a pu dormir plus de deux heures d'affilée, devait trouver du temps pour manger et ne pouvait se poser pour regarder ne serait-ce qu'un film. Elle s'est donc demandé comment elle avait fait pour tenir le coup. "Sûrement l'amour, une attitude positive et le pouvoir de Super-maman dont la Nature nous a dotées", a-t-elle supposé.

Espérons pour cette Super Maman qu'elle pourra bientôt être dans les bras de Morphée plus de deux heures de suite.