Cynthia Brown (Star Ac 6) dévoile un corps parfait, un mois après l'accouchement

À la fin du mois d'avril, la sublime chanteuse Cynthia Brown dévoilait avoir accouché d'un petit bout de chou. Depuis, la jeune maman que l'on a notamment pu voir dans la sixième saison deStar Academy n'est jamais bien loin de son bambin. Rendez-vous, piscine, ballade... celle qui jouait les chroniqueuses dans le Mag d'NRJ12 est toujours accrochée à son porte bébé. Sur Instagram, Cynthia Brown poste régulièrement des clichés la mettant en scène face à un miroir avec son nouveau-né qu'elle légende facilement d'un "Mom Style #mamanbebe #quedubonheur #momandbaby #happy #sohappy #family #pregnancyandbeyond #paris #parisienne".

Mais dernièrement, la jeune femme a souhaité prouver qu'après l'accouchement, elle avait bel et bien retrouvé sa silhouette de rêve. Sur le réseau social, la maman de la petite fille dont on ne connait pas le nom pour le moment a partagé un montage de trois clichés de son ventre : une semaine avant l'accouchement, une semaine après puis près d'un mois après. Le résultat est spectaculaire : "C'est stupéfiant comment le corps évolue pendant et après la grossesse. Tout doucement je reprends une activité physique, sachant que mon corps n'est pas prêt pour de l'intensif. Quant à l'alimentation, vu que j'allaite et que de toute façon je suis anti-régime, je mange sainement sans trop de sucres ni trop de gras, mais sans frustration" écrit-elle dans sa légende.

"Avant de reprendre le sport intensif, je marche au moins 1h30 par jour à un rythme un peu soutenu et je gaine plusieurs fois par semaine. Je fais quelques squats et je travaille le bas du corps avec l'élastique. Doucement, tranquillement je récupèrerai mon corps, mes muscles, ma tonicité", poursuit-elle.

Quel beau parcours post-natal ! Cynthia Brown délivre un message d'espoir qui aideront sans doute de nombreuses futures mamans...