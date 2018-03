Cynthia Brown (Star Ac 6), une maman isolée ? "J'ai fait le vide..."

Cynthia Brown a un message à faire passer !

Fin avril, l'élève de la Star Academy 6 (TF1) devenait maman pour la deuxième fois. Depuis, la jeune femme de 36 ans n'hésite pas à dévoiler son quotidien de maman d'une petite fille sur son compte Instagram, entre allaitement et sessions sportives pour retrouver sa ligne d'antan.

Dimanche 11 mars 2018 au soir, Cynthia Brown a aussi voulu faire savoir que ce n'est pas parce qu'elle était maman qu'elle s'était isolée du reste du monde ! En légende d'une photo la montrant en train de donner le sein à son petit trésor, la chanteuse a raconté : "On me disait : 'Mais fais gaffe, tu vas t'isoler, tu ne pourras plus rien faire, tu ne feras plus la fête, tu ne seras plus une femme mais seulement une mère...' Mais que de clichés."

Et de poursuivre face aux préjugés : "M'isoler ? Pas du tout ! J'ai fait le vide en me me libérant des parasites, du superficiel, des faux semblants pour les remplacer par beaucoup de bienveillance, d'amour, de sourires et de rires... Un enfant nous rappelle ce qui ce qui est essentiel et indispensable. D'autre part, mon bébé m'inspire et entre les couches et tétées je monte mon blog, je fais du coaching, je crée des événements, je suis une formation, je me produis à l'étranger. (...) Ne plus faire la fête ?! C'est une blague !!! C'est la fête toutes les 10 minutes !!!! On chante, on danse, on fait les clowns, on apprend plein de choses rigolotes !!! Et là, pas besoin de champagne pour me laisser aller !!!! Plus une femme ? What the fuck ?!? Je ne me suis jamais sentie aussi femme ! Je me trouve belle même avec mes cernes et mes sweats H24 pour faciliter l'allaitement ! Alors oui je dors peu, je dispose de peu de temps pour moi, je vois moins mes potes (...) mais c'est TELLEMENT SANS REGRET !!! Mon coeur est TELLEMENT heureux !!!! Je savoure chaque seconde. Pour une fois, le temps ne me file pas entre les doigts. Au contraire, je prends le temps et je profite de tous ces moments d'une valeur inestimable."

Le message est passé.