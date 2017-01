Cynthia de la Star Academy 6 est enceinte !

Cynthia, candidate emblématique de la saison 6 de la Star Academy (TF1), édition remportée par Cyril Cinélu en 2006, est enceinte ! La chanteuse a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram !

Dimanche 8 janvier, assise sur son canapé, la jeune femme a pris une photo d'elle la main sur son ventre arrondi et le sourire radieux. Un cliché commenté : "Saturday night... chillin' with my #babybump. Bonne soirée à vous les amis #pregnantlife #mysaturdaynight #happy #sohappy #sosohappy #babyusontheway #family #familyovereverything #momtobe #2 #fitpregnancy."