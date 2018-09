Cynthia Nixon : Lourde chute aux élections malgré le vote d'Amy Schumer

Jeudi 13 septembre 2018, le Parti démocrate organisait son ultime primaire à New York afin de désigner le candidat qui va représenter ses couleurs pour l'élection au poste de gouverneur, prévue le 6 novembre prochain. Cynthia Nixon, qui avait déjà perdu le soutien des délégués, a aussi perdu celui des militants.

L'ex-actrice de Sex and the City n'aura finalement pas réussi à éjecter son adversaire, l'actuel gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, vainqueur sans surprise de la primaire démocrate qui les opposaient pour diriger cet État de 20 millions d'habitants. Selon des chiffres encore non définitifs cités par les médias américains vers 23h30 locales, le gouverneur, en poste depuis 2011, a remporté quelque 65% des voix des électeurs démocrates, seuls autorisés à voter, contre près de 35% pour Cynthia Nixon. L'actrice de 52 ans avait mené une campagne offensive contre son adversaire de 60 ans, pressenti pour affronter le président Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle.

"Si le résultat n'est pas celui que nous avions espéré, je ne suis pas découragée, je suis inspirée et j'espère que vous aussi. Notre campagne a forcé le gouverneur à prendre des engagements concrets qui vont changer la vie des gens de cet État, a-t-elle déclaré. Le mouvement que nous sommes en train de bâtir ne se limite pas à une candidature, ou à une élection. Il s'agit d'offrir une vision de la façon dont les choses pourraient marcher, si seulement nous en avons le courage politique."

Quelques heures avant l'annonce des résultats, Cynthia Nixon avait finalement reçu le vote de la comédienne et humoriste Amy Schumer. Celle-ci a donc changé d'avis en cour de route car, après avoir versé 10 000 dollars à sa campagne, elle avait posté un message sur Instagram en disant à ses 7 millions d'abonnés qu'elle voterait pour Andrew Cuomo, étant inquiète à l'idée que Cynthia Nixon, novice en politique, ne soit pas en mesure de réussir à gouverner. "On a voté. Et on a voté pour Cynthia Nixon, on n'a pas pu s'en empêcher. J'ai voté avec mon coeur", a-t-elle précisé sur Instagram.