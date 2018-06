Cynthia Nixon révèle que son fils est transgenre

Cynthia Nixon a posté, vendredi 22 juin 2018, une photo d'elle et de son fils Samuel. L'actrice américaine de 52 ans, ancienne interprète de Miranda dans Sex and the City, a ainsi dévoilé que son garçon est transgenre. Une annonce faite à l'occasion du Trans Day of Action.

Postant une photo prise au début du mois lors de la remise de diplôme de son fils à l'Université de Chicago, la star a écrit : "Je suis si fière de mon fils Samuel Joseph Mozes (que l'on appelle Seph) qui a été diplômé ce mois-ci. Je lui tire mon chapeau ainsi qu'à tous ceux qui rendent possible ce Trans Day of Action. #TDO." Cynthia Nixon, qui avait choisi de prénommer son fils Samantha à la naissance, fait référence à une journée d'action organisée en faveur des personnes transgenres pour éveiller les consciences, lever des fonds et défendre leurs droits.

L'actrice, qui a récemment essuyé une défaite électorale dans le processus de représentation du Parti Démocrate pour les prochaines élections au poste de gouverneur de l'État de New York - elle a indiqué rester dans la course - est aussi la maman de Charles Ezekiel Mozes (15 ans). Ses deux enfants sont nés de son précédent mariage avec Danny Mozes. La star est toutefois également la maman de Max Ellington Nixon-Marinoni (7 ans), né de son mariage avec Christine Marinoni.

Thomas Montet